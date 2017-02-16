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رقم الخبر: 187514 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 21:21 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تغلق مرتفعة 189 نقطة

بورصة طهران تغلق مرتفعة 189 نقطة

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات، أمس الأربعاء، على ارتفاع المؤشر العام 189 نقطة الى 77189 نقطة.

وتخطت قيمة التداولات 84ر3 تريليون ريال (الدولار = 34 ألف ريال ايراني) عبر تداول 981 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 57 ألفاً و169صفقة. وصعد المؤشر العام مدفوعاً بأسهم فولاد مباركة اصفهان للصلب 42 نقطة و(همراه أول) للاتصالات 39 نقطة، وبندرعباس لتكرير النفط 34 نقطة.

وبالسوق الموازي، صعد المؤشر (آيفكس) 8 نقاط الى 849 نقطة.

 
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