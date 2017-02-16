وقد اعرب اعضاء الوفد خلال هذه الزيارة عن تقديرهم واشادتهم بالرسالة التي تؤديها الوفاق منذ انطلاقتها قبل عشرين عاما، على طريق تعزيز التقارب الايراني – العربي.

واشار اعضاء الوفد ايضا الى ان جريدة الوفاق تتمتع بسمعة طيبة في الشارع العراقي، متمنين لها التوفيق في مواصلة رسالتها.

وقد تقرر خلال الزيارة ايضا ان يتواصل الجانبان في التعاون في المجالات الاعلامية والصحفية ويعملا على دوام تعزيزه.









