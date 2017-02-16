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|رقم الخبر: 187513
|تاريخ النشر: شباط 15, 2017
|الوقت: 20:48
|الاقسام: محليات
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وفد الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني العراقي يزور الوفاق
قام وفد الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور صلاح المياح والذي ضم 28 عضوا من مدراء الوكالات الاخبارية العراقية بزيارة جريدة الوفاق عصر الاربعاء، بهدف زيادة التبادل الثقافي والاعلامي بين الجانبين.
وقد اعرب اعضاء الوفد خلال هذه الزيارة عن تقديرهم واشادتهم بالرسالة التي تؤديها الوفاق منذ انطلاقتها قبل عشرين عاما، على طريق تعزيز التقارب الايراني – العربي.
واشار اعضاء الوفد ايضا الى ان جريدة الوفاق تتمتع بسمعة طيبة في الشارع العراقي، متمنين لها التوفيق في مواصلة رسالتها.
وقد تقرر خلال الزيارة ايضا ان يتواصل الجانبان في التعاون في المجالات الاعلامية والصحفية ويعملا على دوام تعزيزه.
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