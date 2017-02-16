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رقم الخبر: 187512 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 20:34 الاقسام: محليات  
الدکتور روحاني يغادر مسقط متوجها الی الکویت

الدکتور روحاني يغادر مسقط متوجها الی الکویت

غادر رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مسقط متوجها الی الکویت بمشایعة السلطان قابوس بن سعید آل سعید وعدد من المسؤولین العمانیین الآخرین.

وبحث حجة الإسلام والمسلمین الدکتور حسن روحاني وسلطان عمان سبل تعزیز العلاقات الثنائیة وأهم المستجدات الإقلیمیة مشددین علی ضرورة التعاون والتنسیق بین البلدین لاحلال السلام والأمن المستدام فی المنطقة.
وسیزور رئیس الجمهوریة الی الکویت تلبیة لدعوة أمیر الکویت الرسمیة.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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