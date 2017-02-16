الدکتور روحاني يغادر مسقط متوجها الی الکویت غادر رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مسقط متوجها الی الکویت بمشایعة السلطان قابوس بن سعید آل سعید وعدد من المسؤولین العمانیین الآخرین.