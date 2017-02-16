اكد مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون آسيا واوقيانيا، ابراهيم رحيم بور ونظيره الروسي ايغور مورغولوف، خلال لقائهما في موسكو على تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة التطرف والارهاب.

واعرب الجانبان الايراني والروسي، خلال اللقاء الذي حضره السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي، عن ارتياحهما لتمتين الاواصر بين الجانبين على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاقليمية والدولية وزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 80 بالمئة واكدا في ذات الوقت على استمرار هذا التوجه.

وتباحث الطرفان حول التخطيط لتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين خلال الاشهر المقبلة والتوقيع على وثائق التعاون بين البلدين.

كما اعرب المسؤولان الايراني والروسي، خلال اللقاء، عن ارتياحهما للنتائج الايجابية في مجال مكافحة الارهابيين في المنطقة لا سيما في سوريا ووصفا هذا التعاون بمثابة مصداق حقيقي للعلاقات الوطيدة والمستديمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي.

واعربا عن رغبتهما في تمتين الأواصر بين البلدين اكثر مما مضى في مجال مكافحة المتطرفين والارهابيين.

ويزور ابراهيم رحيم بور موسكو للمشاركة في مؤتمر دولي حول افغانستان وعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس.

كما التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية رئيس الوفد الايراني الى مفاوضات (آستانة 2) حسين جابري انصاري مع المندوب الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري رئيس وفد بلاده لهذه المفاوضات الكسندر لافرنتيف.

وجرى خلال اللقاء البحث حول احدث التطورات المتعلقة بالقضية السورية والمراحل التنفيذية للهدنة الجارية في سوريا والاجراءات التي من المقرر بحثها في الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بسوريا في العاصمة الكازاخية آستانة (آستانة 2).

يذكر ان الجولة الاولى لمفاوضات آستانة عقدت قبل اكثر من 20 يوما بحضور مندوبين عن ايران وروسيا وتركيا وهي الدول الثلاث المراقبة لإتفاق الهدنة، اضافة الى مندوبين عن الحكومة السورية وبعض الجماعات المعارضة المسلحة.

وكان من المقرر ان تنطلق مفاوضات (آستانة 2)، الاربعاء في العاصمة الكازاخية الا انها تأجلت الى اليوم الخميس بسبب عدم وصول وفد المعارضة السورية.

كذلك اجرى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية في العاصمة الكازاخية آستانة، الثلاثاء، محادثات مع مندوب سوريا الدائم لدى منظمة الامم المتحدة ورئيس وفدها لاجتماع آستانة حول القضية السورية.

وتباحث جابري انصاري والجعفري في هذا اللقاء حول احدث التطورات المتعلقة باجتماع آستانة 2 وجدول اعماله.





