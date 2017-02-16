استهدفت مقاتلات تركية، مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال الأمانوس جنوبي تركيا. وأفاد بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي الأربعاء، أن طائرات حربية شنّت عملية جوية في منطقة جبال الأمانوس مساء أمس، عقب تلقي بلاغ استخباري عاجل، تم خلالها قصف المجموعة المذكورة. وأضاف البيان أن المقاتلات عادت إلى قواعدها بأمان، عقب تنفيذ مهامها بجناح.



