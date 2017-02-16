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رقم الخبر: 187495 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: دوليات  
الجيش التركي يعلن عن قصف مجموعة من مسلحي حزب العمال في جبال الأمانوس

الجيش التركي يعلن عن قصف مجموعة من مسلحي حزب العمال في جبال الأمانوس

استهدفت مقاتلات تركية، مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال الأمانوس جنوبي تركيا.

استهدفت مقاتلات تركية، مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال الأمانوس جنوبي تركيا. وأفاد بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي الأربعاء، أن طائرات حربية شنّت عملية جوية في منطقة جبال الأمانوس مساء أمس، عقب تلقي بلاغ استخباري عاجل، تم خلالها قصف المجموعة المذكورة. وأضاف البيان أن المقاتلات عادت إلى قواعدها بأمان، عقب تنفيذ مهامها بجناح.

 

 
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