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رقم الخبر: 187494 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: عربيات  
أهالي كفريا والفوعة يطالبون بوضعهم أولية في مؤتمري “استانا” و”جنيف”

أهالي كفريا والفوعة يطالبون بوضعهم أولية في مؤتمري “استانا” و”جنيف”

نظم اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي وقفة جديدة طالب خلالها المشاركون مؤتمري استانا2 وجنيف4.

نظم اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي وقفة جديدة طالب خلالها المشاركون مؤتمري استانا2 وجنيف4 ، اضافة الى المنظمات الدولية وهيئة الامم المتحدة بوضعهما اولية في اجندة البحث وفك الحصار المفروض على البلدتين.
كما ذكّر المشاركون بمطالبهم المتكررة بضرورة فك الحصار الذي تفرضه المجموعات المسلحة على البلدتين، وادخال المساعدات الغذائية والطبية بأسرع وقت ممكن.


 

 
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