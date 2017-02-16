|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 187493
|تاريخ النشر: شباط 15, 2017
|الوقت: 19:47
|الاقسام: عربيات
|
داعش" يعدم 13 مدنياً "غرقاً" في اقفاص حديدية في الموصل
أفاد مصدر محلي عراقي في محافظة نينوى، بأن تنظيم "داعش" الارهابي أعدم 13 مدنياً "غرقاً" داخل اقفاص حديدية وسط الموصل.
وقال المصدر إن "عناصر تنظيم داعش اقدموا، اليوم، على إعدام 13 مدنياً غرقاً في أقفاص حديدية في منطقة الدواسة، وسط مدينة الموصل، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة ".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم مما يسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية نينوى ".
يشار إلى أن تنظيم "داعش" أقدم منذ سيطرته على مدينة الموصل، في حزيران 2014، على إعدام الآلاف من أبناء المدينة بتهم ومزاعم مختلفة أبرزها التعاون مع القوات الأمنية والحكومة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر