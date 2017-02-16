وقال المصدر إن "عناصر تنظيم داعش اقدموا، اليوم، على إعدام 13 مدنياً غرقاً في أقفاص حديدية في منطقة الدواسة، وسط مدينة الموصل، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة ".‬

‫وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم مما يسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية نينوى ".‬

‫يشار إلى أن تنظيم "داعش" أقدم منذ سيطرته على مدينة الموصل، في حزيران 2014، على إعدام الآلاف من أبناء المدينة بتهم ومزاعم مختلفة أبرزها التعاون مع القوات الأمنية والحكومة‬.