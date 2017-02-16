  • الخميس ١٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187493 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: عربيات  
داعش" يعدم 13 مدنياً "غرقاً" في اقفاص حديدية في الموصل

داعش" يعدم 13 مدنياً "غرقاً" في اقفاص حديدية في الموصل

أفاد مصدر محلي عراقي في محافظة نينوى، بأن تنظيم "داعش" الارهابي أعدم 13 مدنياً "غرقاً" داخل اقفاص حديدية وسط الموصل‬.

وقال المصدر  إن "عناصر تنظيم داعش اقدموا، اليوم، على إعدام 13 مدنياً غرقاً في أقفاص حديدية في منطقة الدواسة، وسط مدينة الموصل، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة ".‬
‫وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم مما يسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية نينوى ".‬
‫يشار إلى أن تنظيم "داعش" أقدم منذ سيطرته على مدينة الموصل، في حزيران 2014، على إعدام الآلاف من أبناء المدينة بتهم ومزاعم مختلفة أبرزها التعاون مع القوات الأمنية والحكومة‬.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1477 sec