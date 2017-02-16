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رقم الخبر: 187491 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: اليمن  
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة عسكرية للعدوان في مأرب

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة عسكرية للعدوان في مأرب

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، طائرة عسكرية للعدوان السعودي في محافظة مأرب.

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، طائرة عسكرية للعدوان السعودي في محافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري يمني إسقاط الطائرة العسكرية التابعة لقوى العدوان أثناء تحليقها في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وكان الجيش واللجان الشعبية أسقطوا، في الـ25 من كانون الثاني/يناير الماضي، طائرة من طراز أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز.

 

 
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