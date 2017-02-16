أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، طائرة عسكرية للعدوان السعودي في محافظة مأرب.

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، طائرة عسكرية للعدوان السعودي في محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري يمني إسقاط الطائرة العسكرية التابعة لقوى العدوان أثناء تحليقها في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وكان الجيش واللجان الشعبية أسقطوا، في الـ25 من كانون الثاني/يناير الماضي، طائرة من طراز أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز.



