  • الخميس ١٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187490 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: دوليات  
موغيريني: واشنطن مهددة بخسارة دورها السيادي عالمياً

موغيريني: واشنطن مهددة بخسارة دورها السيادي عالمياً

أعربت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن احتمال فقدان الولايات المتحدة موقع الزعامة في العالم.

أعربت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن احتمال فقدان الولايات المتحدة موقع الزعامة في العالم. تصريح موغيريني، جاء في حديث لصحيفة Die Welt الألمانية، حيث أوضحت “لم أر أبدا في حياتي الولايات المتحدة منقسمة ومثقلة بالنزاعات إلى هذه الدرجة كما هي اليوم. ولكن من يريد أن يلعب دور الزعيم العالمي يجب أن يكون قويا داخليا، وواثقا من نفسه، ومتضامنا”. وأضافت المسؤولة الأوروبية “إذا كانت أكبر ديموقراطية في العالم تعاني التوتر على هذا المستوى، فقد يمثل ذلك عاملا يقوض الاستقرار في العالم”.
وبحسب موغيريني، فإن العلاقات الأوروبية الأمريكية المقبلة ستتصف بطابع براغماتي “نحن نقترب من مرحلة جديدة في علاقاتنا، سنضطر لمناقشة كل موضوع لنفهم هل هناك تطابق في وجهات نظرنا، ولكن ذلك ليس مأساة”. من الجدير بالذكر أن فيديريكا موغيريني قامت، يومي 9 و10 من فبراير/شباط الحالي، بزيارة إلى واشنطن، وهي الأولى منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0704 sec