كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقتل 12 جنديًا سعوديًا عند الحدود الجنوبية مع اليمن خلال 10 أيام تقريبا، بحسب سلسلة أخبار نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في المملكة تضمنت صورًا من التشييع والدفن وتصريحات من الأقرباء.

ومن بين العسكريين الـ122 الذين قضوا في المواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية أو في عمليات قصف مصدرها اليمن المجاور منذ الخامس من فبراير/شباط، 5 منهم دفنوا في بلداتهم.

