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رقم الخبر: 187488 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
حرب شرسة بين التنظيمات الارهابية المسلحة بسوريا

حرب شرسة بين التنظيمات الارهابية المسلحة بسوريا

تستعر الحرب الدائرة بين المجموعات الارهابية المسلحة وجديدها اعدام ما يسمى تنظيم "جند الأقصى" 160 مسلحاً من ما يسمى "الجيش الحر".

تستعر الحرب الدائرة بين المجموعات الارهابية المسلحة وجديدها اعدام ما يسمى تنظيم "جند الأقصى"  160 مسلحاً من ما يسمى "الجيش الحر".
وفي هذا السياق اتهم مسؤول "أركان جيش النصر" التابع لـ"الجيش الحر" النقيب المنشق "طالب أبو الحسن" تنظيم "جند الأقصى" بإعدام 160 مسلحاً من تنظيمه.
اسماء 73 مسلحاً من "جيش النصر" تم إعدامهم من قبل "جند الأقصى"
ونشر النقيب المنشق "طالب أبو الحسن" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أسماء 73 مسلحاً من "جيش النصر" تم إعدامهم من قبل "جند الأقصى".
وكان ناشطون تابعون للمجموعات المسلحة تناقلوا خبر قيام تنظيم "جند الأقصى" بإعدام أكثر من 100 مسلح معظمهم من "جيش النصر" و"الفرقة الوسطى" التابعين لـ "الجيش الحر" عند حاجز الخزانات قرب مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

 

 
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