تستعر الحرب الدائرة بين المجموعات الارهابية المسلحة وجديدها اعدام ما يسمى تنظيم "جند الأقصى" 160 مسلحاً من ما يسمى "الجيش الحر".

وفي هذا السياق اتهم مسؤول "أركان جيش النصر" التابع لـ"الجيش الحر" النقيب المنشق "طالب أبو الحسن" تنظيم "جند الأقصى" بإعدام 160 مسلحاً من تنظيمه.

اسماء 73 مسلحاً من "جيش النصر" تم إعدامهم من قبل "جند الأقصى"

ونشر النقيب المنشق "طالب أبو الحسن" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أسماء 73 مسلحاً من "جيش النصر" تم إعدامهم من قبل "جند الأقصى".

وكان ناشطون تابعون للمجموعات المسلحة تناقلوا خبر قيام تنظيم "جند الأقصى" بإعدام أكثر من 100 مسلح معظمهم من "جيش النصر" و"الفرقة الوسطى" التابعين لـ "الجيش الحر" عند حاجز الخزانات قرب مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.



