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رقم الخبر: 187486 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: عربيات  
السيد نصر الله يتحدث غدًا في مهرجان ’سادة النصر’

السيد نصر الله يتحدث غدًا في مهرجان ’سادة النصر’

يقيم حزب الله مهرجان "سادة النصر" الذي سيتحدث فيه سماحة الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله.

لمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء سيد شهداء والمقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وشيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، وتخليداً للدماء الزاكية التي أعزّت الأمة ومنحتها حرّيها وكرامتها، يقيم حزب الله مهرجان "سادة النصر" الذي سيتحدث فيه سماحة الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله (حفظه الله).
وسيقام في الأماكن التالية:
ـ النبي شيت، النادي الحسيني (للرجال)، قاعة مقام النبي شيت (للنساء).
ـ جبشيت، النادي الحسيني.
ـ طيردبا، مجمع الشهيد القائد عماد مغنية.
الزمان: يوم الخميس 16/2/2017 م - الساعة 3 بعد الظهر (بتوقيت بيروت).


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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