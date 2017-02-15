اكد رئيس مركز الابحاث بمجلس الشورى الاسلامي النائب كاظم جلالي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالتعاون مع الدول الاخرى على اساس الاحترام المتبادل.

وخلال استقباله السفير الاوكراني بطهران سيرغي بورديلياك، اشار جلالي الى العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واوكرانيا في مختلف المجالات وقال، ان مستوى العلاقات بين البلدين جيد في مختلف المستويات ومن المؤمل تعزيز هذه العلاقات في ظل الاستفادة من الطاقات المتاحة في اجواء ما بعد الاتفاق النووي.

كما اعرب جلالي عن امله باتخاذ خطوات مؤثرة وواسعة في مسار تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال جهود مجموعتي الصداقة البرلمانية في البلدين.

واعتبر مجال الطاقة بانه من الارضيات المناسبة والجاهزة للتعاون الثنائي، مؤكدا ضرورة زيادة الحوارات والمشاورات في هذا القطاع.

ونوه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات العالمي الى اوضاع المنطقة وجرائم وممارسات الارهابيين فيها واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اوضاع المنطقة المضطربة هذه تحظى بالامن والاستقرار مما يوفر امكانية جيدة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.

واعتبر تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية والمجتمع الدولي بانه مبني على التعاون الثنائي والدبلوماسي واضاف، من المتوقع ان يفتح هذا الامر بابا جديدا في مسار العلاقات بين الجانبين.

وتابع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية مع البرلمان الاوروبي، انه وبعد الاتفاق النووي الموقع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 5+1 اعربت الكثير من الدول عن رغبتها بالحضور الاقتصادي في ايران.

واضاف جلالي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن بالعلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل وفي هذا الاطار فانها تدعم التعاون مع الدول الاخرى خاصة دول المنطقة والجارة.

من جانبه اكد السفير الاوكراني بطهران ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين واضاف، ان اوكرانيا تنظر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة صديقة ومن المؤمل ان تؤدي هذه الرؤية الى تنمية العلاقات الثنائية.

واعرب بورديلياك عن استعداد بلاده لتطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات والقطاعات.