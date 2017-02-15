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رقم الخبر: 187448 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 00:41 الاقسام: محليات  
ظريف: المصالح الوطنية تتحقق في ظل انسجام السياسة الخارجية
خلال اجتماعه باعضاء كتلة الدبلوماسية والمصالح الوطنية

ظريف: المصالح الوطنية تتحقق في ظل انسجام السياسة الخارجية

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ضرورة تناغم السياسة الخارجية، معتبرا المصالح الوطنية بانها تتحقق في ظل انسجام السياسة الخارجية مشددا على ضرورة التحرك باتفاق الراي على الصعيد الدبلوماسي.

جاء ذلك في تصريح للوزير ظريف خلال اجتماعه ومساعديه بالهيئة الرئاسية واعضاء كتلة الدبلوماسية والمصالح الوطنية في مجلس الشورى الاسلامي.

واكد ظريف بان النواب طرحوا نقاطا مهمة ستحظي باهتمام وزارة الخارجية بالتاكيد وقال، ان الاستفادة من اراء اللجان والكتل ومجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى الاسلامي ستحظي بالتاكيد باهتمام وزارة الخارجية.

واضاف، ان المصالح الوطنية تتحقق في ظل انسجام السياسة الخارجية وينبغي علينا ان نتحرك باتفاق الراي في المجال الدبلوماسي.

وتابع قائلا، هنالك في مجال السياسة الخارجية آليات مرسومة من قبل المجلس الاعلى للامن القومي ونحن نتحرك على اساسها.

وقال ظريف، لقد برزت مشاكل لمواطنينا في الخارج خاصة بعد القرار الصادر عن ترامب الا ان وزارة الخارجية دافعت عن حقوق مواطنيها وفقا لمسؤوليتها الاساسية.

واعرب عن اسفه لقلة الادوات التنفيذية المتوفرة لدى وزارة الخارجية واضاف، اننا نعتبر المواطنين الايرانيين في الخارج ثروات وطنية ونعمل على صون حقوقهم في داخل البلاد وخارجها.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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