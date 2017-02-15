قال أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، أن عرقلة وحدة الامة الاسلامية من أبرز الأهداف التي يسعي الاسلام الأميركي الى تحقيقها مؤكدا ضرورة فطنة المسلمين وتصديهم لهذه المؤامرة.

و متكي يشير إلى مساعي الاعداء لاستنزاف طاقات العالم الاسلامي

وقال الشيخ محسن الاراكي خلال كلمته اليوم الثلاثاء في مؤتمر الاتحاد الاسلامي الذي اقيم في مدينة لكهنو مركز ولاية اوتاربرادش الهندية، قال لامحل للفرقة والاختلاف في الاسلام الابراهيمي بتاتا.

واوضح آية الله الاراكي ان الامام الراحل (قدس) طالما دعا الى اليقظة تجاه الاسلام الأميركي.

وقرأ في ختام كلمته فتوى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حول حرمة الاساءة لرموز السنة والاساءة للصحابة وزوجات النبي الأكرم صلي الله عليه وآله وسلم.

بدوره قال مساعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامي للشؤون الدولية، أن داعش يسعي الى اثارة الخلافات والصراعات في العالم الاسلامي وأن من أبرز اهدافه رسم صورة عنيفة عن الاسلام للعالم.

واشار منوجهر متكي خلال كلمته في المؤتمر الى أن الاعداء يسعون الى استنزاف طاقات العالم الاسلامي من خلال ايجاد داعش في الدول الاسلامية.

واعتبر أن الوحدة الاسلامية هي وصفة العلاج لمشاكل المسلمين وشدد على أن نمو الاسلام وانتشاره دفع الاعداء الى محاربته.

كما اعتبر متكي ان الاعداء يسعون الى ابعاد المسلمين عن تعاليم الاسلام والقرآن الكريم وتوسيع الهوة بينهما.

ووصف الخلافات والفرقة بأنها الصورة القبيحة والدامية التي يرسمها العالم اليوم عن المسلمين.

وبدأ مؤتمر الاتحاد الاسلامي أعماله اليوم الثلاثاء بمشاركة الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية وعدد من علماء الدين وطلاب الحوزات الدينية والناشطين في المجالين الثقافي والديني.