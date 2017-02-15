  • الأربعاء ١٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187445 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 00:18 الاقسام: محليات  
انطلاق مناورات "إلى بيت المقدس" في سيستان وبلوشستان

انطلاق مناورات "إلى بيت المقدس" في سيستان وبلوشستان

بدأ حرس الثورة الاسلامية صباح الثلاثاء مناورات "إلى بيت المقدس" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأعلن أن العميد "محمد ماراني" قائد مقر القدس للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية، عن إنطلاق مناورات "إلى بيت المقدس" في 19 منطقة من مناطق محافظة سيستان وبلوشستان بهدف رفع القدرات الدفاعية لدى القوات المشاركة فيها في الدفاع عن كامل سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ستستمر هذه المناورات حتى الـ24 من فبراير الحالي.

وإعتبر قائد مقر القدس، أن مشاركة أخوات من السنة والشيعة في هذه المناورات تعد من السمات البارزة لهذه المناورات التي سيتم تنفيذها على سبعة مراحل.

وأشار العميد ماراني إلى مشاركة 98 كتبية و23 الف عنصر من قوات التعبئة الشعبية في هذه المناورات، قائلا:إن المرحلة الأولى والكبرى من مناورات إلى بيت المقدس بدأت اليوم في مناطق كنارك، ونيكشهر، وقصرقند، وسرباز، وجابهار، وفنوج.

من جانبه ذكر قائد حرس الثورة الاسلامية في منطقة "سلمان" في سيستان وبلوشستان أن قوات التعبئة الشعبية تشكل قوة عظيمة في مجال الدفاع عن كامل السيادة الوطنية، ومواجهة تهديدات الأعداء، وهي تعتبر أنموذجا مؤثرا، إلى جانب القوات العسكرية الأخرى في البلاد.

وأضاف العميد "حسين معروفي" قائلا: إن التعبئة إستطاعت أن تقدم اداء مطلوباً في المجالات المختلفة.

وبيّن العميد معروفي أن كتائب "بيت المقدس" و"كوثر" ولتنفيذ هذه المناورات خضعت لتدريبات وتكتيكات متعددة، مضيفاً: هذه الكتائب ستقوم بتنفيذ هذه المناورات بشكل عملي لإستعراض القدرات الدفاعية لقوات التعبئة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0891 sec