وأعلن أن العميد "محمد ماراني" قائد مقر القدس للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية، عن إنطلاق مناورات "إلى بيت المقدس" في 19 منطقة من مناطق محافظة سيستان وبلوشستان بهدف رفع القدرات الدفاعية لدى القوات المشاركة فيها في الدفاع عن كامل سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ستستمر هذه المناورات حتى الـ24 من فبراير الحالي.

وإعتبر قائد مقر القدس، أن مشاركة أخوات من السنة والشيعة في هذه المناورات تعد من السمات البارزة لهذه المناورات التي سيتم تنفيذها على سبعة مراحل.

وأشار العميد ماراني إلى مشاركة 98 كتبية و23 الف عنصر من قوات التعبئة الشعبية في هذه المناورات، قائلا:إن المرحلة الأولى والكبرى من مناورات إلى بيت المقدس بدأت اليوم في مناطق كنارك، ونيكشهر، وقصرقند، وسرباز، وجابهار، وفنوج.

من جانبه ذكر قائد حرس الثورة الاسلامية في منطقة "سلمان" في سيستان وبلوشستان أن قوات التعبئة الشعبية تشكل قوة عظيمة في مجال الدفاع عن كامل السيادة الوطنية، ومواجهة تهديدات الأعداء، وهي تعتبر أنموذجا مؤثرا، إلى جانب القوات العسكرية الأخرى في البلاد.

وأضاف العميد "حسين معروفي" قائلا: إن التعبئة إستطاعت أن تقدم اداء مطلوباً في المجالات المختلفة.

وبيّن العميد معروفي أن كتائب "بيت المقدس" و"كوثر" ولتنفيذ هذه المناورات خضعت لتدريبات وتكتيكات متعددة، مضيفاً: هذه الكتائب ستقوم بتنفيذ هذه المناورات بشكل عملي لإستعراض القدرات الدفاعية لقوات التعبئة.