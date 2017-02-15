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رقم الخبر: 187444 تاريخ النشر: شباط 15, 2017 الوقت: 00:01 الاقسام: عربيات  
رئيس وزراء تونس يرفض انتقادات حول استعادة مهاجرين غير شرعيين

رئيس وزراء تونس يرفض انتقادات حول استعادة مهاجرين غير شرعيين

رفض رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، الموجود في ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انتقادات، الثلاثاء، بأن بلاده تباطأت في استعادة من رفضت طلباتهم للجوء في أوروبا، ومنهم أنيس العامري، الذي نفذ هجوما على سوق لعيد الميلاد في برلين.

ورفض الشاهد كذلك فكرة أن تقيم تونس مراكز لجوء خاصة بها لتخفيف العبء عن أوروبا.

وانكشفت أوجه قصور في نظام تسجيل اللاجئين في ديسمبر، بعدم ترحيل العامري التونسي، المؤيد لتنظيم "داعش"، الذي كان على قائمة للمراقبة، ورفض طلبه للجوء قبل ستة أشهر من الهجوم الذي قتل فيه 12 شخصا باقتحامه السوق بشاحنة.

وقال الشاهد، في مقابلة مع صحيفة بيلد، إن التعاون مع ألمانيا بشأن طالبي اللجوء يسير على ما يرام، مضيفا "المشكلة الأكبر في أوروبا هي اللاجئين الذين يبحرون من ليبيا إلى إيطاليا، والسلطات الألمانية بحاجة أن تقدم الأوراق السليمة لتتمكن من إعادة من رفضت طلباتهم للجوء إلى تونس".

وكان التأخير في الحصول على الوثائق المطلوبة بما فيها وثائق الهوية السبب إلى حد بعيد في عدم ترحيل "العامري" الذي قتلته الشرطة الإيطالية بالرصاص في ميلانو يوم 23 ديسمبر.

 

 

 
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مصدر الخبر: تونس/ وكالات
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