القوات المسلحة تتمكن من الإفراج عن 13 مصريا مختطفًا في أجدابيا أعلن المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي تمكنت من الإفراج عن 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية.