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|رقم الخبر: 187443
|تاريخ النشر: شباط 14, 2017
|الوقت: 23:58
|الاقسام: عربيات
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القوات المسلحة تتمكن من الإفراج عن 13 مصريا مختطفًا في أجدابيا
أعلن المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي تمكنت من الإفراج عن 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية.
وأضاف المتحدث العسكري في بيان رسمي، الثلاثاء، أنه تم الاتصال بذويهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد.
وتوجهت القوات المسلحة بالشكر للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين.
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