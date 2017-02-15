هدمت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الثلاثاء، منزل مواطن فلسطيني في بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة بحجة التراخيص.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن شهود عيان، أن جرافات الاحتلال هدمت المنزل وهو قيد الإنشاء بحجة عدم حصوله على التراخيص اللازمة.

وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مدن بيت لحم وقلقيلية والخليل.

ووفق بيان جيش الاحتلال، فإنه اعتقل مواطنا من "فقوعة" وهو ناشط من "حماس"، وآخر من سعير وثالث من بيت ساحور.

إضافة إلى ذلك أقر الاحتلال أنه اعتقل مواطنين من مخيم عايدة وآخرين من مخيم العروب.

هذا وهدمت الجرافات الإسرائيلية، الثلاثاء، منزلين فلسطينيين في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية لـ"سبوتنيك" الروسية، أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة العيسوية بصحبة الجرافات، وحاصرت المنازل المهددة بالهدم، قبل بدء الجرافات بعملية الهدم".

وأوضحت المصادر، أن "بلدة العيسوية وكل المناطق المحيطة بمدينة القدس تتعرض للانتهاكات الإسرائيلية من مداهمات، وهدم للمنازل، ونصب حواجز، واعتقالات بشكل يومي".

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض شروطاً تعجيزية على منح التراخيص للفلسطينيين للبناء في مدينة القدس، في حين تهدم المنازل بحجة عدم الترخيص.

وفي سياق آخر تفقد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قرية العقبة بمحافظة طوباس، وأطلع على واقع الحياة وصمود أهلها أمام الاحتلال.

وبحسب وكالة "معا" الإخبارية، شدد على ضرورة تعزيز وتمكين المواطنين وثبيتهم فوق أرضهم، وأكد خلال تفقده مسجد القرية ولقائه رئيس مجلسها، سامي صادق، على أهمية الرباط والتكاتف والتعاضد يدا واحدة في مواجهة سياسة المحتل التهجيرية والتهويدية، مؤكدا أن صوت الآذان وصوت الحق سيبقى يصدح عاليا في مآذن الأقصى والمسجد الإبراهيمي وطوباس وسائر المساجد.

وأضاف ادعيس، أن الاحتلال ومن خلال سياسته تجاه هذه المحافظة، وعبر سنين مضت هدم مسجد يرزا أكثر من مرة، إضافة لوقفه بناء مسجد في قرية كردلا، ويمارس سياسة عقابية شرسة بحق أهلها، ظانًا منه أن ذلك سيفت من عضد الفلسطينيين أو يثني هاماتهم، موضحا أن المسجد سيبقى شأنه شأن المواطن عنوانا للصمود والتصدي.

وفي غضون ذلك عقدت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء، بمدينة رام الله، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الاسرائيلية والمزمع عقده في شهر مايو من العام الجاري في دولة الكويت، والذي جاء تنفيذا لقرار القمة العربية في الدوحة عام 2013، والقمة العربية في نواكشوط عام 2016.

وترأس وكيل وزارة الخارجية السفير تيسير جرادات اجتماع اللجنة، والذي شاركت فيه الوزارت والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الطفل، حيث رحب جرادات بأعضاء اللجنة، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر، والذي يعكس واقع الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الاسرائيلية لإتفاقية حقوق الطفل، موضحا أن مخرجات هذا المؤتمر سيتم نقلها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثمنا دور دولة الكويت لإستضافة المؤتمر الدولي الخاص بالطفل الفلسطيني، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيظ، حيث سيتم دعوة وزراء الخارجية العرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وخبراء في مجال حقوق الطفل في المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في هذا المؤتمر.