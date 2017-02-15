*المعارضة البحرينية في الخارج تؤكد في الذكرى 6 للحراك: الثورة مستمرة بقوة الشهادة

اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين طفلا في منطقة بني جمرة، بعد دهسه بمركبة عسكرية رباعية الدفع، بحسب ما أفاد ناشطون حقوقيون.

وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن الطفل تعرض لإصابة بليغة نتيجة دهسه، محمّلا السلطات مسؤولية سلامته.

وكانت منطقة بني جمرة ومختلف مناطق البلاد قد شهدت مسيرات سلمية، مؤكدة التمسّك بالمطالب المشروعة والتحوّل نحو الديمقراطية، عشية الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير/شباط.

من جانب آخر اكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي ان البحرينيين يطالبون ببلد ديمقراطي تحكم فيه الآليات الديمقراطيات السليمة ونريد ان نعيش كما تعيش سائر الشعوب.

وقال الشيخ الديهي الثلاثاء: ان الشعب البحريني كشف بثورته السلمية وجه السلطة الحقيقي، وان اموال البلاد نهبت وتعيش البلاد في أزمة اقتصادية وستصل قروضها مع نهاية العام الى 9 مليارات دولار.

واضاف: تعمل السلطة البحرينية اليوم على تهميش المواطن باحلال الاجنبي محله، مشيراً الى ان المطالبة بالمواطنة المتساوية في البحرين جريمة والمطالبة بالحرية جريمة.

واوضح: نشأ جيل جديد من الشباب حمل لواء الثورة وهذا ما برهنت عليه المسيرات الأخيرة.

واكد، ان اجندة استهداف المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم قد فشلت، وقد خرجت كافة شرائح المجتمع البحريني احتجاجا على استهداف الشيخ عيسى قاسم، موضحاً ان المحاكمة السياسية للشيخ قاسم هي محاكمة لفريضة الخمس والوجود الشيعي برمته.

وشدد الشيخ الديهي على" اننا نؤكد مجددا على مرجعية الشيخ عيسى قاسم وسائر علماء الدين، وأي مساس بالشيخ قاسم مساس بالخطوط الحمراء ويؤدي الى طوفان ضد النظام الحاكم".

من جهتها إعتبرت المعارضة البحرينية في الخارج أن دماء الشهداء تؤكد معرفة الشباب البحرين بتكليفه وإيمانه بأهدافه الإنسانية والوطنية لبناء دولة العدل والكرامة.

وأضافت المعارضة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لحراك الرابع عشر من فبراير أن الثورة مستمرة بقوة الشهادة والإيمان وبقوة المشروع السياسي الإنساني الوطني، وبعمق الوعي لدى الشعب الذي رآه العالم في كلمات امهات الشهداء الابرار ، وبالعزم والإرادة الفولاذية في الاستمرار في الحضور الجماهيري في الساحات والميادين.