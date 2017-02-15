سجلت صباح الثلاثاء عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية أسفرت عن مصرع جنود سودانيين ودواعش، وتدمير مدرعتين وآلية شرق الجديد بمديرية المخا.

وتأتي العملية بعد ساعات فقط من ضربة مسددة استهدفت تجمعا للغزاة في الجديد لقي على إثرها عددٌ من العسكريينَ الإماراتيينَ والسودانيين مصرعَهم وجُرحَ آخرونَ بينهم قيادي إماراتي جرى نقله على وجه السرعة الى إرتيريا نتيجة خطورة إصابته، كما تم تدميرُ عددٍ من الآلياتِ.

وبحسب مصدر عسكريّ فإن صاروخيةَ الجيشِ واللجانِ استهدفت تجمعاتٍ لقوى إماراتيةٍ وسودانيةٍ غازيةٍ في الساحلِ الغربيِ بصليةِ صواريخِ كاتيوشا ما أدى إلى مقتلِ وجرح أعدادٍ كبيرةٍ منها وتدميرِ عددٍ من آلياتِها ومن بين الجرحى قيادي إماراتي يُدعى أبو محمد الإماراتي، نُقل على إثرِها إلى قاعدةِ عصب.

وفي مدينةِ ذباب استهدفت مدفعية الجيشِ واللجان تجمعات قوى العدوانِ في قريةِ الحريقية وفي أحدِ المعسكراتِ بقذائفِ المدفعيةِ محققةً إصاباتٍ مباشرة.

وباتت العمليات النوعية للجيش واللجان الشعبية ضمن معركة التنكيل سلاحا يؤرق الغزاة ويفاقم خسائرهم الكبيرة والمتراكمة دون تحقيق نصر يذكر.

كما قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الثلاثاء، بنيران الجيش واللجان الشعبية في محافظتي تعز وحجة.

وأعلن مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في أطراف صحراء مديرية ميدي الحدودية بمحافظة حجة.

وأكد المصدر أن العملية أسفرت عن مصرع طاقم الآلية من المرتزقة.

وفي مدينة تعز قتل 5 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بنيران الجيش واللجان الشعبية في حي صالة شرقي المدينة.

كما تعرض الغزاة والمرتزقة لقصف مدفعي وصاروخي استهدف تجمعاتهم جنوب مدينة ذباب بمحافظة تعز.

هذا وأحبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمدينة رداع الثلاثاء هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة كانت في طريقها لاستهداف معرض الشهداء المقام في المدينة.

وذكر مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية أطلقت النار على السيارة المهاجمة ما أدى الى انفجارها قبل وصولها الى المكان المستهدف.

وأضاف المصدر للمسيرة نت أن انفجار السيارة المفخخة إدى إلى سقوط شهداء بينهم طفلة بالإضافة إلى ثلاثة جرحى.

تأتي هذه العملية الانتحارية لتأكد حجم الاستهداف الذي تنفذه الجماعات التكفيرية ومرتزقة العدوان للأمن والسلم الاجتماعي في محافظة البيضاء.

إلى ذلك تتواصل الاشتباكات بين مرتزقة العدوان ومسلحي حزب الإصلاح في محافظة تعز، وسط انتشار القناصة ونشر المدرعات في ظل الفوضى القائمة بالمدينة.

وأكدت مصادر محلية من تعز للمسيرة نت أن اشتباكات تجددت بين مجاميع المدعو أبو العباس ومسلحي حزب الاصلاح، الذين قاموا بقطع شارع جمال، في حين نشر كلٌ منهم مجاميع من القناصة على أسطح المنازل، ونشروا مدرعات في ظل المواجهات المستمرة.

وأكد المصدر أن الاشتباكات القائمة بين مجاميع المرتزقة في شارع جمال أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين أحدهم من الباعة المتجولين واثنين من المارة فيما جرح قرابة ستة من المارين.

جدير بالذكر أن قوى العدوان تعمد على تغذية الصراعات بين مرتزقتها في تعز والمحافظات الجنوبية القابعة تحت سيطرتها بغية تمرير مخططاتها وأجنداتها والتذرع بمزيد من التواجد العسكري الأجنبي.