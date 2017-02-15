أعلن وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمانوف، الثلاثاء، عن وصول الوفد الروسي، ووفد الحكومة السورية إلى آستانة للبدء بالمفاوضات بشأن سوريا، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول وفدي الأردن وإيران.

وقال وزير الخارجية الكازاخي، للصحفيين الثلاثاء: "حتى الآن… وصل الوفد الروسي ووفد الحكومة السورية، ومن المتوقع وصول وفدي الأردن و إيران".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية، أعلنت يوم السبت الماضي، أنها أرسلت دعوات إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وممثلين عن الولايات المتحدة والأردن، للمشاركة في اجتماعات آستانة يومي 15 و16 فبراير.

ويذكر أن روسيا، إيران وتركيا، توصلت خلال محادثات آستانة يومي 23-24 يناير المنصرم، بصفتها الدول الضامنة للهدنة في سوريا، إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية مراقبة ثلاثية لنظام وقف إطلاق النار في سوريا.

ووفقا للمبعوث الأممي، فإن هذه الهدنة ستكون، على الأرجح، أوفر حظا مقارنة مع الاتفاقات السابقة.

وفي سياق غير متصل رفضت الجزائر تجميد عضوية اتحاد الكتاب السوريين في اتحاد الكتاب العرب خلال اجتماع أمانته العامة بالمكتبة الوطنية الجزائرية، الذي شهد حضور كل الاتحادات العربية باستثناء المغرب.

وأطلقت أعمال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب، يوم الأحد 12 فبراير بالعاصمة الجزائرية.

وقال نور الدين طيبي، عضو مكتب الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين، إن الجزائر رفضت حتى مجرد طرح موضوع اتحاد الكتاب السوريين في اجتماع الجزائر، بعد أن كان هناك مقترح بتجميد عضوية سوريا في الاتحاد العربي، بدعم من فلسطين والمغرب.

وأضاف نور الدين طيبي أن الجزائر "ترافع دائما للإجماع العربي"، مشيرا إلى أن "الاتحاد رحّب بعودة ليبيا إلى البيت (الاتحاد) بعد أن توصل كتاب ليبيا إلى إيجاد صيغة للتفاهم حول تمثيلهم في اتحاد الكتاب العرب".

ميدانياً استعاد الجيش السوري، حقل ومعمل حيان للغاز الطبيعي بريف حمص الشرقي، الثلاثاء، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن قائد ميداني قوله: إن "وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تقوم حاليا بتفكيك الألغام والمفخخات التي خلفها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي وراءهم".

وأشار إلى أن "داعش" قام بتفجير معمل حيان في يناير الماضي".

كما أفاد قائد ميداني في الجيش السوري في وقت سابق بأن تنظيم "داعش" أقدم على إحراق ما تبقى من معمل حيان للغاز بريف حمص الشرقي، وذلك بعد أن قام الشهر الماضي بتفجيره، مستخدما كمية كبيرة من المتفجرات".

من جانب آخر أفاد مصدر عسكري الثلاثاء، لــــ "سانا" بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تقدمها على محور التيفور-تدمر وتمكنت من استعادة السيطرة على المدرسة والمستوصف في منطقة البيارات بريف حمص.

إلى ذلك أفاد مراسل سانا في حمص بان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والصديقة وسعت سيطرتها في الريف الغربي لمدينة تدمر بعد عملية عسكرية انتهت بتحرير محطة جحار الواقعة غرب معمل حيان بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الهاربة باتجاه منطقة الآبار.

وأوضح المراسل أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها العسكرية بنجاح شرق معمل حيان وفرضت سيطرتها الكاملة على جميع التلال المحيطة به.

وفي ريف حمص الشمالي ذكر المراسل أن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية دمرت دبابة لإرهابيي جبهة النصرة على محور الغنطو/الحلموز في الجهة الجنوبية الشرقية لقرية جبورين شمال مدينة حمص.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات تكفيرية تتبع لتنظيم جبهة النصرة تعتدي بالقذائف على الأهالي في القرى المجاورة والأحياء السكنية بمدينة حمص.

من جهة أخرى نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات نوعية على مقرات ومحاور تسلل المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة على أطراف حي المنشية في مدينة درعا.

وأكدت مراسلة سانا في درعا أن وحدات الجيش المدافعة عن المدينة تصدت للهجوم العنيف الذي شنه المئات من ارهابيي تنظيم جبهة النصرة على النقاط العسكرية والأحياء السكنية وأوقعوا في صفوفهم مئات القتلى والمصابين ودمرت لهم عتادا حربيا ثقيلا ومقرات وآليات في محاور اعتدائهم من اتجاه الجمارك القديمة وشارع السويدان ومحيطي جامع بلال الحبشي ومدرسة اليرموك.

ولفتت المراسلة نقلا عن مصادر أهلية الى أن أعدادا كبيرة من الإرهابيين المصابين تم نقلهم باتجاه الأراضي المحتلة حيث يعمد كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم المعالجة والرعاية الصحية لهم في مشافيه.

وأشارت إلى أن الجيش يفرض سيطرة نارية على محاور الاشتباك ويعمد إلى التعامل مع الارهابيين برمايات نارية تناسب الموقف القتالي.

ونفت المراسلة ما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي محسوبة على التنظيمات الارهابية حول تقدم الإرهابيين في حي المنشية لافتة إلى وقوع دمار كبير في عدد من الأبنية المهجورة في شارع الاردن نتيجة تفجير الإرهابيين عددا من العربات المفخخة قربها.

إلى ذلك أقرت التنظيمات الإرهابية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل عدد من إرهابييها منهم “عمر أحمد أبو نبوت وعبد الله نور الدين الحريري وعلاء عدنان دلوع وأحمد قاسم المسالمة ووليد محمد المفعلاني وحسام فواز الجهماني وياسين فواز الجباوي”.

إلى ذلك قضت وحدات من الجيش السوري بإسناد من الطيران الحربي على 4 إرهابيين تابعين لما يسمى “جيش الفتح” وتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بريف حماة.

وإلى الشرق من مدينة سلمية بريف حماة الشرقي أشار المراسل إلى أن الطيران الحربي السوري دمر جرافة لإرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي كانت تقوم بإنشاء سواتر ترابية ومتاريس في قرية أبو حبيلات.

وفي غضون ذلك أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية والهاون على حي السحاري في مدينة درعا.

وأفادت مراسلة سانا في درعا بأن الإرهابيين استهدفوا ظهر الثلاثاء منازل المواطنين في حي السحاري بعدد من القذائف الصاروخية والهاون ما تسبب بإصابة 3 اشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.