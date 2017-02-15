وقال أرتامونوف، في حديث لصحيفة (أرغومينتي أي فاكتي)، الروسية: في بعض المناطق (مثلاً من بحر النرويج حتى شرق البحر المتوسط) كانت 10 أو 11 سفينة ترافق مجموعتنا في آن، مؤكدًا أن ذلك يعني أن دول الناتو تشعر بقوة الأسطول الحربي الروسي وتأخذ القدرات العسكرية الروسية بالاعتبار.

وتحدَّث أرتامونوف عن استخدام العسكريين الروس الطيران الحربي البحري قرب سواحل سوريا، قائلاً: إن القوات الروسية كانت تأخذ بعين الاعتبار أدنى خطر لوجود منظومات للدفاع الجوي لدى المسلحين، ولذلك حاولت الطائرات الروسية أثناء مهماتها القتالية الابتعاد عن المناطق التي قد تتعرض فيها لنيران من منظومات محتملة للدفاع الجوي.

وكانت حاملة الطائرات الروسية (الأميرال كوزنيتسوف) قد وصلت، في 9 شباط/ فبراير، إلى مرساها في قاعدة سيفيرومورسك شمال روسيا، بعد إتمام مهمة إسناد الجيش السوري في عملياته ضد الإرهابيين.







