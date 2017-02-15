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رقم الخبر: 187437 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 23:16 الاقسام: محليات  
جهانغيري: ما من عاقل في العالم يحظر على نفسه حيازة اسلحة دفاعية

جهانغيري: ما من عاقل في العالم يحظر على نفسه حيازة اسلحة دفاعية

رفض النائب الاول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، تهديدات فرض حظر على ايران بسبب حيازتها لسلاح الصواريخ مؤكدا ان ما من عاقل في العالم يحرّم على نفسه حيازة اسلحة دفاعية.

وقال اسحاق جهانغيري، في كلمته الثلاثاء خلال مراسم اختتام (الجائزة الاولى للإيثار والاعلام) في طهران، ان الشعب الايراني تعرض للغارات الجوية والهجمات الصاروخية على مدى 8 اعوام من حرب الدفاع المقدس (التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في ثمانينيات القرن الماضي)، حيث كان الاعداء يمدونه بأحدث الاسلحة وفي المقابل كانت ايران تواجه الحظر اذ كانت تنتج بمشقة ماتحتاج اليه من المعدات للدفاع عن نفسها.
واضاف: إن القوى التي كانت تزود عدونا بالصواريخ والطائرات والاسلحة الحديثة في ذلك الوقت هي نفسها تطلق التهديدات بفرض الحظر علينا بسبب تصنيع اسلحتنا الدفاعية ومنها الصواريخ.
وتساءل عما اذا كان شعب ما يرضخ لمثل هذه التهديدات ويوقف نشاطاته في هذا المضمار وهو ذاته قد دخل تجربة الحرب وعما اذا كان هناك انسان عاقل يرضخ لمثل هذه التهديدات ويحرم على نفسه حيازة اسلحة دفاعية؟
ووصف التجارب والذكريات المكتسبة على مدى 8 اعوام من الدفاع المقدس بأنها تثير الحيرة والذهول جراء الظلم والتعسف والغطرسة في العالم المعاصر.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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