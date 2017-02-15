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رقم الخبر: 187435 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:41 الاقسام: دوليات  
الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تعيين الصهيونية ليفني نائبا له

الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تعيين الصهيونية ليفني نائبا له

كشفت صحيفة “يديعوت احرنوت” الصهيونية أن الأمين العام لأمم المتحدة يفكر في تعيين وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني في منصب رفيع في الأمم المتحدة.

كشفت صحيفة “يديعوت احرنوت” الصهيونية أن الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يفكر في تعيين وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني في منصب رفيع في الأمم المتحدة على مستوى نائب السكرتير العام، مشيرة الى أن غوتيريس تحدث هاتفيا مع ليفني، غير أن مقربين من ليفني أفادوا بانها لم تتلق بعد أي اقتراح رسمي بهذا الصدد.
وفي حال تعيين ليفني ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ المنظمة الدولية التي يتم فيها تعيين صهيوني في منصب هام.

 

 
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