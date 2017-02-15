واكد لاريجاني في هذه البرقية على استمرار العلاقات الودية بين ايران والمانيا معربا عن امله بان نشهد توطيد العلاقات والتعاون بين ايران والمانيا في مختلف الاصعدة خلال فترة مهمته الجديدة كما في السباق وذلك بالاستفادة من قدراته باعتباره شخصية بارزة ومؤثرة في العلاقات الدولية.

وسأل الباري تعالي بموفور الصحة لاشتاين ماير والسعادة والرقي لالمانيا شعبا وحكومة.

كما هنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأميرال علي شمخاني بإختيار فرانك إشتاين ماير رئيسا جديدا لألمانيا.

وقال شمخاني في رسالته الى اشتان ماير: أنني أهنئ من صميم القلب إختياركم رئيسا لآلمانيا الاتحادية.

واضاف: لدّي ذكريات جيدة عن الحوار مع جنابكم في الزيارات الى إيران خلال تصديكم منصب وزير الخارجية الألمانية.

وتمنى شمخاني في نهاية هذه الرسالة بالسلامة والازدهار للحكومة والشعب في المانيا.



