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رقم الخبر: 187432 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:42 الاقسام: عربيات  
مصدر حكومي ليبي يعلن عن اجتماع السراج وحفتر في القاهرة الثلاثاء

مصدر حكومي ليبي يعلن عن اجتماع السراج وحفتر في القاهرة الثلاثاء

قال مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية لوكالة فرانس برس ان ابرز طرفي النزاع الليبي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والمشير خليفة حفتر سيعقدان اجتماعا الثلاثاء في القاهرة.

قال مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية لوكالة فرانس برس ان ابرز طرفي النزاع الليبي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والمشير خليفة حفتر سيعقدان اجتماعا الثلاثاء في القاهرة.
واضاف المصدر طالبا عدم كشف هويته “من المقرر ان يعقد الاجتماع بعد الظهر” موضحا ان مصر هي التي تنظمه.

 
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