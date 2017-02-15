لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وجرح آخرون اليوم الثلاثاء في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية طال تجمعات للجيش السعودي وآلياته بجيزان.

وأفاد مصدر عسكري”المسيرة نت” باستهداف تجمعات آليات وجنود سعوديين في مسحية بن لادن وموقع السودة بقذائف الهاون والمدفعية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان حقق الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق اليوم إصابات مباشرة في استهداف تجمع لآليات وجنود سعوديين في موقع الداخان بجيزان.