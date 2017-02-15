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رقم الخبر: 187429 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:45 الاقسام: عربيات  
غوتيريش: سلام فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

غوتيريش: سلام فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث المنظمة الدولية في ليبيا.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث المنظمة الدولية في ليبيا، ذلك بعدما أبدت الولايات المتحدة اعتراضها على اختياره.
كانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي عبرت عن خيبة أملها لاختيار فياض للمنصب. وقالت إن الأمم المتحدة “منحازة بشكل غير عادل للسلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل” منذ مدة طويلة للغاية.
وقال غوتيريش خلال قمة في دبي “أرى أنه الرجل المناسب في المنصب المناسب واللحظة المناسبة.. وأعتقد أن عدم تمكني من تعيينه خسارة لعملية السلام الليبية والشعب الليبي.” وأضاف “لا أعتقد أن هناك أي سبب معقول لاستبعاد شخص يتمتع بكفاءة عالية للقيام بوظيفة بالغة الأهمية”، قائلا إن إنهاء الصراع الليبي “في صالح الجميع”.
ولم يتضح إن كانت الاعتراضات الأمريكية قد قضت على ترشيح فياض نهائيا. ورفض غوتيريش الإجابة على أسئلة لرويترز عقب إدلائه بتلك التصريحات مباشرة.

 

 
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