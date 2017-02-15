أفادت صحيفة “Express” البريطانية أن اثنين من الشباب الأربعة الذين تم اعتقالهم في 10 فبراير/شباط في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا، كانا يخططان لشن هجوم إرهابي في برج إيفل في باريس. وبحسب الصحيفة، فإن الشاب توما (21 عاماً) والصبية سارة (16 عاماً) “أرادا استهداف برج إيفل بغية إثارة ضجة”، مضيفة أنهما خططا كذلك لشنّ هجمات على مواقع أخرى، بينها عسكريون فرنسيون جنوب فرنسا. يُشار إلى أن أجهزة أمنية فرنسية أجرت، الجمعة الماضي، حملة مداهمات واعتقالات في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا أسفرت عن توقيف 4 أشخاص بينهم صبية عمرها 16 عاما، ومصادرة كمية من المتفجرات. وبحسب المعلومات، فإن الموقوفين كانوا يعدون هجوما لتنفيذه في أحد المرافق السياحية في فرنسا. من الجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية فرضت حالة الطوارئ في البلاد بعد هجمات باريس التي وقعت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2015. وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق برلمان البلاد على تمديد نظام الطوارئ في فرنسا لغاية يوليو/تموز 2017.





