  • الأربعاء ١٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187425 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:41 الاقسام: عربيات  
الجيش المصري يعلن تحرير 13 مصريا مختطفا في ليبيا

الجيش المصري يعلن تحرير 13 مصريا مختطفا في ليبيا

أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء تحرير 13 مصرياً كانوا مختطفين لدى إحدى الجماعات المسلحة في منطقة أجدابيا الليبية.

أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء تحرير 13  مصرياً كانوا مختطفين لدى إحدى الجماعات المسلحة في منطقة أجدابيا الليبية.
وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) إن “القوات المسلحة نجحت بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي، في الإفراج عن 13 فرد مصري الجنسية كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا شمال شرق ليبيا على ساحل البحر المتوسط”.
وأضاف الناطق العسكري “تم أيضاً الاتصال بذوي المحررين وإنهاء إجراءات جلبهم من ليبيا”.
ويتعرض عشرات العمال المصريين لعمليات خطف في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد وانتشار الجماعات المسلحة.
يذكر أنه بعد الإطاحة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011 بنظام حكم العقيد معمر القذافي ومقتله ظهرت في ليبيا سلطتان في وقت واحد  البرلمان الذي تم انتخابه في طبرق (شرق ليبيا) والمؤتمر الوطني العام الموالي للمتشددين والذي تم تشكيله في طرابلس غرب البلاد.
وقد تم في عام 2016 الماضي وبمساعدة الأمم المتحدة، تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والتي بدأت عملها في 31 آذار/مارس من نفس العام إلا أنها لم تحظ بتأييد البرلمان المنتخب في شرق البلاد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec