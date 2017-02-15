أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء تحرير 13 مصرياً كانوا مختطفين لدى إحدى الجماعات المسلحة في منطقة أجدابيا الليبية.

وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) إن “القوات المسلحة نجحت بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي، في الإفراج عن 13 فرد مصري الجنسية كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا شمال شرق ليبيا على ساحل البحر المتوسط”.

وأضاف الناطق العسكري “تم أيضاً الاتصال بذوي المحررين وإنهاء إجراءات جلبهم من ليبيا”.

ويتعرض عشرات العمال المصريين لعمليات خطف في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد وانتشار الجماعات المسلحة.

يذكر أنه بعد الإطاحة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011 بنظام حكم العقيد معمر القذافي ومقتله ظهرت في ليبيا سلطتان في وقت واحد البرلمان الذي تم انتخابه في طبرق (شرق ليبيا) والمؤتمر الوطني العام الموالي للمتشددين والذي تم تشكيله في طرابلس غرب البلاد.

وقد تم في عام 2016 الماضي وبمساعدة الأمم المتحدة، تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والتي بدأت عملها في 31 آذار/مارس من نفس العام إلا أنها لم تحظ بتأييد البرلمان المنتخب في شرق البلاد.



