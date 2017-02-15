قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء إن منفذ هجوم برلين أنيس العامري، تعرض إلى عملية غسيل دماغ في أوروبا، التي رحل إليها منذ خمس سنوات.

واوضح الشاهد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية المستشارة آنغيلا ميركل في برلين ” العامري ذهب إلي ألمانيا في 2011 والعملية وقعت في 2016 خلال خمس سنوات لا أعرف ما الذي دار”.

وتابع الشاهد “السؤال هو كيف وقعت عملية غسيل العقول”، لافتا إلى أن “الحكومة التونسية مستعدة لرفع التعاون مع الجانب الألماني”.



