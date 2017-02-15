  • الأربعاء ١٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187424 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:15 الاقسام: دوليات  
منفذ هجوم برلين تعرض” لغسل دماغ” في أوروبا

منفذ هجوم برلين تعرض” لغسل دماغ” في أوروبا

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء إن منفذ هجوم برلين أنيس العامري، تعرض إلى عملية غسيل دماغ في أوروبا.

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء إن منفذ هجوم برلين أنيس العامري، تعرض إلى عملية غسيل دماغ في أوروبا، التي رحل إليها منذ خمس سنوات.
واوضح  الشاهد  في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية المستشارة آنغيلا ميركل في برلين ” العامري ذهب إلي ألمانيا في 2011 والعملية وقعت في 2016 خلال خمس سنوات لا أعرف ما الذي دار”.
وتابع الشاهد “السؤال هو كيف وقعت عملية غسيل العقول”، لافتا إلى أن “الحكومة التونسية مستعدة لرفع التعاون مع الجانب الألماني”.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec