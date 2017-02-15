قال زعيم الشعب الجمهوري كمال قليتش وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه لن يقيم دعوى ضد مشروع قانون بتعديل الدستور الذي سيوسع من سلطات الرئيس.

وكان من المتوقع بشكل كبير أن يقيم الحزب دعوى ضد مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية في تركيا. ويخشى ساسة معارضون أن تمنح التعديلات المقترحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المزيد من السلطات إلا أن كمال قليتش دار أوغلو قال يوم الثلاثاء إن المصوتين سيحسمون القضية.

وقال لمجموعته البرلمانية "أمامنا خيار رفع أمر التعديلات المقترحة إلى المحكمة الدستورية ولكن القضية هنا ليست قضية قانونية. القضية يجب أن تطرح على الشعب وتحل سياسيا... ومن ثم سنترك الأمر لقرار الشعب في 16 أبريل."

وردا على قرار الحزب قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "تبين لهم بالتأكد أنه لا يمكنهم تحقيق أي شيء عن طريق المحكمة الدستورية."

وستمكن التعديلات الدستورية المقترحة الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة كما يمكن أن تساعد على بقاء إردوغان في السلطة حتى عام 2029.

ويرى أنصار إردوغان أن التعديلات ضمان لإرساء الاستقرار في وقت الفوضى في ظل التهديدات لأمن تركيا جراء الحرب في كل من سوريا والعراق وهجمات تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.

ويخشى المعارضون أن يكون ذلك ميلا صوب الاستبداد في دولة شهدت اعتقال عشرات الآلاف من معلمين وصحفيين وجنود ورجال الشرطة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز الماضي.