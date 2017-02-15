وقال متحدث ألماني إن الحكومتين اتفقتا على تأجيل الاجتماع السنوي على مستوى رئيسي الحكومتين والوزراء حتى العام المقبل وعزا سبب التأجيل إلى ازدحام جدول أعمال الحكومة في ضوء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلغاء الاجتماع بسبب انشغال الجانب الألماني.

غير أن مسؤولين ألمان أشاروا إلى أن السبب الحقيقي لإلغاء الاجتماع هو الشعور بأن تباعد مواقف الحكومتين في قضية السلام في الشرق الأوسط يجعل الاجتماع غير ذي جدوى.

وقال مسؤول ألماني كبير "علاقاتنا تقلصت تماما. فقد يئسنا فعليا من تحقيق تقدم في المناخ الحالي."

وكانت الحكومات الألمانية عملت على جعل العلاقات القوية مع الكيان الصهيوني من أولوياتها القصوى منذ الحرب العالمية الثانية وبذلت جهودا كبيرة للتعويض عن مقتل ملايين اليهود في ظل الحكم النازي.

