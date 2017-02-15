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رقم الخبر: 187420 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 21:49 الاقسام: دوليات  
غامبيا تعلن خططا للبقاء بالمحكمة الجنائية الدولية

غامبيا تعلن خططا للبقاء بالمحكمة الجنائية الدولية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن حكومة غامبيا الجديدة أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستبقى عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية لتعدل بذلك عن خطط الحكومة السابقة للانسحاب منها.

وكان الرئيس السابق يحيى جامع قد أعلن في أكتوبر تشرين الأول أن بلاده ستنسحب من المحكمة الدولية متهما إياها بتجاهل جرائم حرب مزعومة لدول غربية والسعي فقط لمحاكمة الأفارقة.
لكن الرئيس أداما بارو الذي فاز على جامع في انتخابات أجريت في ديسمبر كانون الأول تعهد في حملته بإلغاء قرار جامع واستعادة حقوق الإنسان وإصلاح العلاقات الخارجية لبلاده التي تضررت بشدة.
وقال بيان تُلي على التلفزيون والإذاعة الرسميين يوم الاثنين "باعتبارنا حكومة جديدة تعهدت بدعم حقوق الإنسان... نجدد التأكيد على التزام غامبيا بالمبادئ التي رسخها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية."
وأضاف البيان أن وزير خارجية غامبيا أخطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالقرار في رسالة الشهر الماضي.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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