إن أعضاء البرلمان من حزب فيون الذي يواجه فضيحة يساندونه بالإجماع بعد أن تراجعت مجموعة منهم عن تمرد ضده.

وقال المتحدث تيري سولير للصحفيين "لا أحد من أسرتنا السياسية يريد شيئا سوى تغيير الحكومة."

وأضاف أنه من أجل إحداث هذا التغيير السياسي تحتاج حملة فيون لدعم كامل من حزبه حزب الجمهوريين.

