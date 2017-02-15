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رقم الخبر: 187419 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:10 الاقسام: دوليات  
أعضاء البرلمان الفرنسي المحافظون يؤيدون فيون

أعضاء البرلمان الفرنسي المحافظون يؤيدون فيون

قال متحدث باسم مرشح الرئاسة الفرنسي فرنسوا فيون يوم الثلاثاء

إن أعضاء البرلمان من حزب فيون الذي يواجه فضيحة يساندونه بالإجماع بعد أن تراجعت مجموعة منهم عن تمرد ضده.
وقال المتحدث تيري سولير للصحفيين "لا أحد من أسرتنا السياسية يريد شيئا سوى تغيير الحكومة."
وأضاف أنه من أجل إحداث هذا التغيير السياسي تحتاج حملة فيون لدعم كامل من حزبه حزب الجمهوريين.
 

 
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