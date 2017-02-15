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رقم الخبر: 187418 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:15 الاقسام: دوليات  
أمريكا تفرض عقوبات على نائب رئيس فنزويلا بسبب تهريب المخدرات

أمريكا تفرض عقوبات على نائب رئيس فنزويلا بسبب تهريب المخدرات

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي ومساعد له فيما يتعلق بتهريب المخدرات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت العقوبات على العيسمي بموجب قانون مكافحة المخدرات في الخارج. وذكرت في بيان أنها استهدفت مساعدا له يدعى سامارك لوبيز بيلو لتقديمه مساعدة مادية أو دعما ماليا أو خدمات لمساندة أنشطة العيسمي.
وعلاوة على ذلك فرض مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية أيضا عقوبات على 13 شركة يملكها لوبيز بيلو أو يسيطر عليها هو أو أطراف أخرى تشكل شبكة دولية تمتد عبر جزر العذراء البريطانية وبنما وبريطانيا والولايات المتحدة وفنزويلا.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية في مؤتمر صحفي عبر الهاتف طالبا عدم الكشف عن اسمه إن العيسمي امتلك جزئيا أو أشرف على شحنات مخدرات تزن أكثر من 1000 كيلوغرام من فنزويلا في عدة مرات بما في ذلك شحنات من المكسيك وإلى الولايات المتحدة.
ووصف مسؤولون أمريكيون لوبيز بيلو بأنه "رجل واجهة رئيسي" يستخدمه العيسمي لغسل إيرادات المخدرات وشراء أصول.
ولم ترد الحكومة الفنزويلية على الفور على طلب للتعليق. وكثيرا ما يتهم الرئيس نيكولاس مادورو المسؤولين الأمريكيين بتشويه حكومته.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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