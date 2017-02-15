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رقم الخبر: 187416 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 22:09 الاقسام: دوليات  
مسعى جديد لأنصار حاكم جاكرتا المسيحي قبل يوم من الانتخابات

مسعى جديد لأنصار حاكم جاكرتا المسيحي قبل يوم من الانتخابات

يأمل أنصار حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا في جذب الأصوات له في الانتخابات التي ستجري يوم الأربعاء لاختيار حاكم المدينة بارتداء قمصان ذات مربعات بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.

ويسعى باسوكي تجاهاجا بورناما وهو أول حاكم مسيحي ومن أصل صيني لجاكرتا للفوز بفترة ثانية إلا أنه أثار توترات دينية قبل الانتخابات التي ستجري في العاصمة التي يعيش فيها عشرة ملايين شخص.
وحظي بورناما بدعم الطبقة المتوسطة بعد أن حد من الروتين والبيروقراطية ولكنه يخضع حاليا لمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان بعد اتهامه بإهانة القرآن الكريم. وينفي بورناما ذلك. وكان جوكو ويدودو حاكم جاكرتا السابق الذي أصبح رئيسا لإندونيسيا عام 2014 أول من استخدم القمصان ذات المربعات لجذب الأصوات.
وتهدف القمصان إلى إشاعة جو من الود وروح العمل الشاق وكثيرا ما يرتديها بورناما.
وقال جونتور روملي مدير حملة بورناما الانتخابية عن القمصان "إنها بسيطة ويسهل تذكرها كما أنها رمز للكادحين."
 

 
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