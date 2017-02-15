ويسعى باسوكي تجاهاجا بورناما وهو أول حاكم مسيحي ومن أصل صيني لجاكرتا للفوز بفترة ثانية إلا أنه أثار توترات دينية قبل الانتخابات التي ستجري في العاصمة التي يعيش فيها عشرة ملايين شخص.

وحظي بورناما بدعم الطبقة المتوسطة بعد أن حد من الروتين والبيروقراطية ولكنه يخضع حاليا لمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان بعد اتهامه بإهانة القرآن الكريم. وينفي بورناما ذلك. وكان جوكو ويدودو حاكم جاكرتا السابق الذي أصبح رئيسا لإندونيسيا عام 2014 أول من استخدم القمصان ذات المربعات لجذب الأصوات.

وتهدف القمصان إلى إشاعة جو من الود وروح العمل الشاق وكثيرا ما يرتديها بورناما.

وقال جونتور روملي مدير حملة بورناما الانتخابية عن القمصان "إنها بسيطة ويسهل تذكرها كما أنها رمز للكادحين."

