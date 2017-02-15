وقال متحدث باسم وزارة الدفاع أن خمسة جنود أصيبوا أيضا في تبادل لإطلاق النار في مقاطعة بانديبورا بشمال كشمير مع قيام فريق مشترك من الشرطة والجيش بحملة تفتيش في أعقاب بلاغ عن وجود ما يصل إلى ثلاثة مسلحين في المنطقة.

وأضاف اللفتنانت كولونيل راجيش كاليا لرويترز "خلال حملات التفتيش فتح مسلحون يختبئون في منزل النار مما أطلق شرارة مواجهة." وتابع أنه لم يُلق القبض على أحد في حين لا يعرف مكان وجود المسلحين الباقين.

وتحاول الهند احتواء تمرد محدود مندلع منذ ربع قرن في الإقليم الواقع في أقصى شمالها. واندلعت الاحتجاجات العام الماضي بعدما قتلت قوات الأمن زعيما انفصاليا يحظى بشعبية يدعى برهان واني.

وتتهم الهند باكستان بتهريب الرجال والعتاد والأموال المزورة لدعم مقاتلين انفصاليين وهو ما تنفيه إسلام آباد. وخاضت الجارتان اللتان تملكان أسلحة نووية اثنتين من حروبهما الثلاث منذ الاستقلال بسبب كشمير التي تطالب كل منهما بالسيادة على كامل أراضيه لكن لا تحكمان سوى جزء منه. وكان أربعة مسلحين وجنديان هنديان من بين سبعة أشخاص قتلوا في معركة بالأسلحة النارية في جنوب كشمير يوم الأحد.

