استقال مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين وسط جدل بشأن ما إذا كان قد ناقش مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبل تولي ترامب السلطة مسألة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا تضليله مايك بنس، نائب الرئيس فيما يتعلق بالمناقشات.

وقدم فلين استقالته بعد ساعات من تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية حذرت البيت الأبيض قبل أسابيع من انه قد يكون عرضة للإبتزاز بسبب اتصالاته مع السفير سيرجي كيسلياك قبل تولي ترامب السلطة في 20 يناير كانون الثاني.

ورحيل فلين عن المنصب تطور مبكر في رئاسة ترامب التي مضى عليها 24 يوما وتشتت خلالها انتباه البيت الأبيض بسبب أخطاء وخلافات داخلية.

وقد يُبطّئ الأمر من محاولة ترامب تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقدم فلين استقالته بعد ساعات من قول ترامب من خلال متحدث باسمه إنه يراجع الموقف ويتحدث مع بنس دون أن يجاهر بدعم فلين.

وكان فلين قد أكد لبنس أنه لم يناقش العقوبات مع الروس لكن اتضح لاحقا أنه جرت مناقشة الموضوع.

وقد تكون هذه الاتصالات انتهاكا لقانون يحظر على المواطنين العاديين الإنخراط في السياسة الخارجية ويعرف باسم قانون لوجان.

ودافع بنس عن فلين في مقابلات تلفزيونية وقال مسؤولون بالإدارة إنه منزعج لأنه تعرض للتضليل.

وقال فلين في خطاب استقالته: للأسف.. بسبب تسارع وتيرة الأحداث.. فقد أخطرت نائب الرئيس المنتخب وآخرين دون قصد بمعلومات غير كاملة فيما يتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي. اعتذرت للرئيس ولنائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري.

وتم تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج- الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض- قائما بأعمال مستشار الأمن القومي إلى أن يختار ترامب من سيشغل المنصب.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض: إن اسم الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية مطروح لتولّي المنصب وكذلك روبرت هاروارد وهو نائب سابق لقائد القيادة الوسطى. ووصف مسؤولون هاروارد بأنه المرشح الأبرز.

وأكد مسؤول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض في أواخر الشهر الماضي أنها تعتقد أن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي.

وقالت ييتس: إن فلين ربما وضع نفسه بذلك في موضع خطر وقد يصبح هو نفسه عرضة للابتزاز. وأقيلت ييتس لاحقا لمعارضتها الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي عن الاتصالات التي تم تعقّبها: إن فلين لم يقطع أي وعود برفع العقوبات.

لكنه أشار إلى أن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا لن تفرضها بالضرورة إدارة تسعى لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفلين لفتنانت جنرال متقاعد بالجيش الأمريكي وكان مؤيدا لترامب من البداية. وأثار الدهشة في أوساط مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن لمحاولته إقناع ترامب بتحسين العلاقات الأمريكية مع روسيا.

* نائب روسي: استقالة فلين ربما تظهر تحوّل البيت الأبيض لمناهضة روسيا

في سياق متصل قال نائب بارز بالبرلمان الروسي الثلاثاء: إن استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أن ترامب بات في مأزق أو أن إداراته (أصابتها) مشاعر مناهضة لروسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن النائب كونستانتين كوساتشيف قوله: إما أن ترامب لم يحصل على الاستقلال اللازم وبات بالتالي في مأزق أو أن الخوف من روسيا أصاب بالفعل الإدارة الجديدة أيضا من الأعلى إلى الأسفل.

وكوساتشيف هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد، الغرفة العليا بالبرلمان الروسي.

* قاضية في فرجينيا تصدر أمرا جديدا ضد حظر السفر الذي اصدره ترامب

أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا الأمريكية أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، في أحدث انتكاسة قانونية للحكومة.

جاء الحكم الذي أصدرته القاضية الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما استجابة لطلب من ولاية فرجينيا.

وقالت برينكيما إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق الذي قدمته فرجينيا بقول (لا يوجد دليل).

* قاض في سياتل يقول قضية حظر السفر ينبغي أن تستمر أثناء نظر الاستئناف

كما قال قاض اتحادي أمريكي، الاثنين: إن الإجراءات القضائية بشأن حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ينبغي أن تستمر في سياتل أثناء مراجعة تجريها محكمة استئناف لتعليق الحظر.

وقال قاضي محكمة سياتل الجزئية جيمس روبارت في جلسة، إنه غير مستعد لإبطاء القضية. وأصدر توجيهات إلى وزارة العدل الأمريكية والمدعي العام لولاية واشنطن للاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.

وأفادت وثائق محكمة أن وزارة العدل الأمريكية قالت الاثنين: إنه ينبغي لروبارت ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأمريكية التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس بحق مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.



