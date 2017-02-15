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رقم الخبر: 187411 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 21:32 الاقسام: دوليات  
شرطة الكونجو تفتح النار على أتباع طائفة دينية في العاصمة كينشاسا

شرطة الكونجو تفتح النار على أتباع طائفة دينية في العاصمة كينشاسا

قال شاهد إن الشرطة في جمهورية الكونجو الديمقراطية هاجمت مقر إقامة زعيم طائفة دينية انفصالية في كينشاسا في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء وأطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على أتباعه.

بدأ الهجوم على منزل ني مواندا نسيمي الذي أعلن نفسه نبيا وزعيما لطائفة بوندو ديا كونجو في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش).
وأضاف الشاهد أن العشرات من رجال الشرطة شاركوا في العملية وتسنى سماع دوي إطلاق النار في حي ما كامباني في العاصمة بعد الفجر. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع قتلى أو جرحى.
وسبق أن اشتبكت الشرطة مع أعضاء الطائفة عدة مرات الشهر الماضي في معقلها بإقليم كونجو سنترال في جنوب غرب البلاد لكن امتداد العنف إلى كينشاسا التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات مثل تصعيدا خطيرا.
ولم يتضح ما إذا كان أتباع الطائفة الذين شوهدوا على أسطح العديد من المباني القريبة مسلحين. ولم يرد متحدث باسم الشرطة على طلبات للتعليق.
أسس نسيمي طائفته في ثمانينات القرن الماضي سعيا لإحياء مملكة الكونجو التي كانت قائمة قبل الاستعمار والتي ازدهرت لقرون حول مصب نهر الكونجو على ساحل وسط أفريقيا المطل على المحيط الأطلسي.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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