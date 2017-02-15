وشككت الحكومة في هذه البيانات وقالت إن بيانات الحلف تظهر أنها أنفقت 2.21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع العام الماضي.

وحققت بريطانيا هذا الهدف من قبل وخلال زيارة قامت بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لواشنطن في الشهر الماضي ناقشت الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دأب على انتقاد أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين لا ينفقون ما يكفي على جيوشهم.

وأيدت ماي انتقادات ترامب ونبهت زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت الشهر الجاري إلى أنهم لابد أن يزيدوا إنفاقهم الدفاعي.

وقال جون تشيبمان مدير عام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أثناء إطلاق تقرير بشأن القدرات العسكرية العالمية "في 2016 حقق بلدان أوروبيان اثنان فقط من أعضاء حلف شمال الأطلسي هما اليونان وإستونيا هدف إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع مقابل أربع دول حققت هذا الهدف في عام 2015."

وأضاف "انخفضت بريطانيا بشكل طفيف لأدنى من ذلك إلى 1.98 بالمئة حيث نما اقتصادها بوتيرة أسرع في 2016 مقارنة بإنفاقها الدفاعي. غير أن بريطانيا ظلت الدولة الأوروبية الوحيدة ضمن أهم خمس دول في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي في عام 2016."

وقالت الحكومة البريطانية إن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قدم بياناته عن الإنفاق بالدولار الأمريكي ولهذا تأثرت بتقلبات سعر الصرف.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان "هذه الأرقام غير صحيحة: تظهر أرقام حلف شمال الأطلسي بوضوح أن بريطانيا تنفق أعلى من اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".

وأضاف "ميزانيتنا الدفاعية هي الأكبر في أوروبا وثاني أكبر ميزانية في حلف شمال الأطلسي وتنمو سنويا حيث نستثمر 178 مليار جنيه في معدات جديدة وبريطانيا تتقدم عالميا بسفن وغواصات وطائرات جديدة خلال العقد المقبل.

