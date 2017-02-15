ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا وحث الأعضاء على "مضاعفة الجهود" لتطبيق العقوبات على الدولة المعزولة.

والصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونجيانج يوم الأحد كان أول تحد مباشر للمجتمع الدولي منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 من يناير كانون الثاني.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين "من الواضح أن كوريا الشمالية مشكلة كبيرة بكل تأكيد وسوف نتعامل مع ذلك بقوة شديدة."

وعقد مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مؤتمرا عبر الهاتف يوم الاثنين نددوا فيه بإطلاق الصاروخ بوصفه "انتهاكا صريحا" لعدة قرارات لمجلس الأمن. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة جددت التأكيد على التزاماتها بدعم أمن كوريا الجنوبية واليابان.

ولم يحدد مجلس الأمن الخطوات التي ربما يتم اتخاذها بخلاف العقوبات التي رعتها الأمم المتحدة وفرضت على كوريا الشمالية منذ 2006 بسبب تجاربها النووية والصاروخية.

وأشار المجلس في بيان يوم الاثنين أيضا إلى تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في 19 أكتوبر تشرين الأول "يستنكر أعضاء مجلس الأمن كل أنشطة الصواريخ الباليستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما فيها عمليات الإطلاق تلك."

ودعا البيان "جميع الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ كل الإجراءات التي فرضها مجلس الأمن على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية."

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي "حان الوقت لمحاسبة كوريا الشمالية- ليس بأقوالنا وإنما بأفعالنا."

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستنشران عتادا استراتيجيا أمريكيا في تدريباتهما السنوية المشتركة فيما بدا أنه رد على إطلاق الصاروخ.

وقال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إنه يتوقع أن تتبنى إدارة ترامب موقفا أشد صرامة ضد كوريا الشمالية.

وتقول كوريا الشمالية إن أي عقوبات على برامجها الصاروخية أو النووية انتهاك لسيادتها ولحقها في الدفاع عن نفسها.

وفي السياق قالت وكالة يونهاب للأنباء يوم الثلاثاء نقلا عن المخابرات الكورية الجنوبية إن مدى النوع الجديد من الصواريخ الباليستية الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأحد يتجاوز 2000 كيلومتر.

وبلغ الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب- والذي قالت كوريا الشمالية إنه نسخة مطورة وأطول مدى من صاروخ باليتسي يطلق من الغواصات- بلغ ارتفاعا وصل إلى حوالي 550 كيلومترا وحلق حوالي 500 كيلومتر باتجاه اليابان قبل أن يسقط في البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

هذا ودعت الولايات المتحدة لإجراء جماعي "لمساءلة" كوريا الشمالية عن تجاربها النووية وعلى الصواريخ الباليستية التي قالت إنها تخالف القانون الدولي.

وقال السفير الجديد لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن تجربة بلاده الصاروخية في مطلع الأسبوع كانت دفاعا عن النفس. لكن السفير الأمريكي روبرت وود رد قائلا أمام مؤتمر عن نزع السلاح "كل الجهود الرامية إلى تطوير أسلحة كوريا الشمالية النووية وقدراتها الصاروخية يجب أن تتوقف." وأضاف وود "إذا كان هناك وضع يتطلب إجراء دوليا جماعيا لضمان أمننا فهو هذا الوضع.

من جانبها أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء رفضها لبيان مجلس الأمن بشأن إطلاقها صاروخاً وأكدت أن "جميع اختباراتها هي "إجراءات للدفاع عن النفس ولحماية شعبها".

وقال هان تاي سونج السفير الجديد لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مؤتمر نزع السلاح إن "اختبارات الإطلاق المختلفة التي أجرتها كوريا الشمالية لبناء قدرات للدفاع عن النفس هي من دون استثناء إجراءات للدفاع عن النفس لحماية السيادة الوطنية وسلامة الشعب من التهديدات المباشرة من جانب قوى معادية".

وأضاف أنه "في هذا الصدد يرفض وفدي بقوة أحدث بيان لمجلس الأمن وجميع قرارات الأمم المتحدة ضد بلادي".

وأدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد الماضي وأطلقت فيها صاروخاً بالستياً متوسط المدى قادراً على حمل رؤوس نووية، وهدد باتخاذ المزيد من "التدابير المهمة" بحق بيونغ يانغ.

ووافق جميع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الصين التي تعد الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية، على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة ووصفت فيه التجربة الصاروخية بأنها "تشكل انتهاكاً خطيراً" لقرارات الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي يدرس الردّ على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي، واعتبر بيان أميركي ياباني إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ البالستي "أمراً لايحتمل".