قال مدير الشؤون الدولية في منظمة الطاقة الذرية الايرانية: إن ترامب اعتبر الإتفاق النووي اسوأ إتفاق وقّعته بلاده في التاريخ، الأمر الذي يدلل على أن الإتفاق حقق نجاحا لايران.

وأشار بهروز كمالوندي في كلمته خلال الملتقى السنوي للصلاة وتأثيرها الاجتماعي، الذي عقد الثلاثاء في مدينة مشهد المقدسة، الى أنه منذ مجيء ترامب للسلطة تبلورت تحليلات واقعية على المستوى الدولي حول الإتفاق النووي مما يبرهن واقعية هذا الإتفاق.

وأكد بأنه لا ينبغي التقليل من شأن الإتفاق النووي لانه تحقق نتيجة التفاوض مع 6 قوى عالمية، مشيرا الى أن البعض يستخف في داخل البلاد بهذا الإتفاق.

وأشار الى أنه هناك من يتهم ايران برعاية الارهاب وانتهاك حقوق الانسان والسعي الى صناعة القنبلة النووية، بينما هو متورط بكل هذه الاتهامات.

ولفت الى أن بعض الدول تعتقد أن ايران بما انها تسعى الى تعزيز قدراتها العسكرية فانها تسعى الى الحصول على الأسلحة النووية بينما أفتى قائد الثورة الاسلامية بحرمة استخدام هذا النوع من الأسلحة.

وشدد على أن الدول الأوروبية مارست بدورها ضغوطا كبيرة على ايران، معتبرا أنه ليست هناك أية دولة في العالم تتحمل انواع الحظر والحرب التي استمرت 8 سنوات وكافة أنواع الضغوط ثم تخرج مرفوعة الرأس من كل ذلك.

ونبّه الى أن البلاد وافقت على بعض القيود في الإتفاق النووي في مقابل إلغاء قيود أخرى، وكان الإتفاق على أن لا تكون القيود التي فرضت على ايران أبدية وانما مؤقتة، من هنا فان الإتفاق النووي لم يسلب أي حق من ايران.

واشار بهروز كمالوندي في تصريحه لـ (ارنا) في مدينة مشهد المقدسة، الى أن تخصيب اليورانيوم يجري حاليا في ايران باجهزة IR.1 والتي تبلغ فيها نسبة التخصيب لليورانيوم 0ر1 وحدة «إس في يو» في السنة، بينما تبلغ سعة اجهزة IR.8 الى 20 وحدة «إس في يو» في السنة.

ولفت الى أن العمل جار حاليا على تجربة هذا الطراز من اجهزة الطرد المركزي بضخ غاز اليورانيوم المخصب اليه، ثم تبدأ عملية الانتاج بكثافة بعد انتهاء التجربة.

وأشار الى أن مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية ستعرض في غضون الشهرين القادمين 20 انجازا جديدا في مجال انتاج النظائر المشعة والمجالات الطبية الأخرى.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، قد أعلن ان ادارة ترامب لم تتصل به وبالوكالة الدولية لحد الآن للتباحث حول الانتقادات التي وجهها للإتفاق النووي مع ايران.

واضاف آمانو، في حوار اجرته معه وكالة انباء اسوشيتدبرس الاميركية، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتصال دائم مع اميركا وانه يتوقع اتصالا مباشرا قريبا مع الادارة الاميركية الجديدة.

وفي ذات السياق قال آمانو في حوار اجرته معه قناة سكاي نيوز: إن ايران تنفذ تعهداتها وفق الإتفاق النووي.

ووصف الإتفاق النووي مع ايران بالشامل، موضحاً: إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة في منشآتها النووية مستمرة للتثبت من إلتزامها بالإتفاق النووي.

