  • الأربعاء ١٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187406 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 21:30 الاقسام: محليات  
طهران تدين الاعتداء الارهابي في مدينة لاهور الباكستانية

طهران تدين الاعتداء الارهابي في مدينة لاهور الباكستانية

أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الاعتداء الارهابي في مدينة لاهور الباكستانية الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

واعرب بهرام قاسمي عن تعاطف الجمهورية الاسلامية الايرانية مع باكستان حكومة وشعبا ولا سيما ذوي ضحايا، هذا الاعتداء الارهابي وقال: إن الجماعات الارهابية تحاول من خلال هذه الاجراءات اللاانسانية والوحشية زعزعة عزيمة وارادة شعوب المنطقة لمكافحة الارهاب واجتثاث جذوره ولكننا واثقون من ان حوادث كالتي شهدتها مدينة لاهور لن تمكن هذه الجماعات من تحقيق مآربها المشؤومة.

واكد قاسمي في الختام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف دوما الى جانب باكستان حكومة وشعبا في مكافحة الارهاب.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0824 sec