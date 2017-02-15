أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الاعتداء الارهابي في مدينة لاهور الباكستانية الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

واعرب بهرام قاسمي عن تعاطف الجمهورية الاسلامية الايرانية مع باكستان حكومة وشعبا ولا سيما ذوي ضحايا، هذا الاعتداء الارهابي وقال: إن الجماعات الارهابية تحاول من خلال هذه الاجراءات اللاانسانية والوحشية زعزعة عزيمة وارادة شعوب المنطقة لمكافحة الارهاب واجتثاث جذوره ولكننا واثقون من ان حوادث كالتي شهدتها مدينة لاهور لن تمكن هذه الجماعات من تحقيق مآربها المشؤومة.

واكد قاسمي في الختام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف دوما الى جانب باكستان حكومة وشعبا في مكافحة الارهاب.