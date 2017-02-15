وأضاف رضا شجاعي، اليوم الثلاثاء، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان حجم إستخراج الفيروز من منجم نيشابور بلغ في العامين 2012 و2013، 40 طناً فيما بلغ 46 طناً في العام 2014. وأوضح ان منجم الفيروز في نيشابور هو المنجم الوحيد في المدينة يحظى بمخزون كبير لهذا الحجر الكريم وان حجم الاستخراج منه مرشح للزيادة ليبلغ 50 طناً سنوياً.

يذكر أن أكبر منجم للفيروز في العالم يقع في تلال جبل بينالود على بعد 53 كيلومتراً من شمال غرب مدينة نيشابور وتبلغ مساحة المنجم 40 ألف كيلومتر مربع موزع على عدة أنفاق يتم منه إستخراج 16 نوعاً من أفضل أنواع حجر الفيروز في العالم باللون الأزرق الداكن.