أكد وزير الطرق وإعمار المدن الايراني، عباس آخوندي، على قرار الوزارة في تطوير أسطول الشحن والنقل في ايران.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الطرق الايراني، مع وزيرة الاتحاد الاوروبي والتجارة الخارجية السويدية ليندة آن، وذلك على هامش توقيع مسؤولي البلدين على مذكرة التوأمة بين ميناءي جابهار (جنوب ايران) و(كوبنهاغن - مالمو) الدنماركي - السويدي.

يذكر أن ميناء كوبنهاغن - مالمو يقع في البلدين الجارين الدنمارك والسويد ويدار من قبل إدارة موحدة. وفيما أشار الى المحفزات الكبيرة لدى السوق الايرانية، أكد الوزير آخوندي ان السويد قادرة ومن خلال التعاون مع الدول المتقدمة في صناعات النقل أن تقيم تعاونا مع ايران في هذا الخصوص.

وتطرق آخوندي الى التعاون الأكاديمي والتعليمي الجيد بين ايران والسويد، ونوه بحضور شركات صناعية سويدية كبيرة بما فيها شركتي (فولفو) و(سكانيا) في ايران وإلمام هذه الشركات بالأسواق الايرانية.

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية السويدية، في اللقاء، على أهمية الأسواق الايرانية بالنسبة لبلادها. كما أعربت عن ارتياحها لزيارة وفد برلماني سويدي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقالت ليندة آن: السويد دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالشحن والنقل وهي على استعداد للتعاون مع ايران في هذه المجالات.