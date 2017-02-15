  • الأربعاء ١٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187402 تاريخ النشر: شباط 14, 2017 الوقت: 20:57 الاقسام: اقتصاد  
حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان يرتفع نحو 35%
خلال الأشهر التسعة الماضية

حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان يرتفع نحو 35%

أعلن السفير الايراني في باكستان عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 35 بالمئة خلال الشهور التسعة الماضية، رغم وجود بعض العراقيل وتبعات الحظر الذي فرض على الجمهورية الاسلامية في مجال التبادل المالي.

وشدد مهدي هنردوست، خلال حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، على أن المحور الأساسي لنشاطه في باكستان هو المجال الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين والجارين. وأشار الى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصلت منذ بداية العام الهجري الشمسي الحالي 1395 (الذي ينتهي في آذار القادم)، 805 ملايين دولار، وبلغت قيمة الصادرات الايرانية لباكستان من هذا المبلغ 573 مليون دولار.

ونبه هنردوست الى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية العام الهجري الشمسي الحالي عتبة المليار و100 مليون دولار إذا استمرت وتيرة الاستيرادات والصادرات على النحو الحالي. ولفت الى أن أبرز البضائع التي تصدرها ايران لباكستان هي: البروبين والبوتان والقار والفواكه المجففة وسائر المشتقات الغازية والنفطية.

وشدد السفير الايراني على أن قيادتي البلدين دعتا الى ضرورة رفع التبادل التجاري الى 5 مليارات دولار سنوياً وان الجهود تبذل في الوقت الراهن لتحقيق ذلك، ومع استئناف التبادل المصرفي بين ايران وباكستان فان ذلك يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بينهما. كما أكد بأن البلدين يسعيان الى الاتفاق على خارطة طريق لإزالة العراقيل التي تسبب المشاكل البنكية، مؤكداً ان البلدين سيحسمان الموضوع قريباً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2109 sec