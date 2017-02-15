أعلن السفير الايراني في باكستان عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 35 بالمئة خلال الشهور التسعة الماضية، رغم وجود بعض العراقيل وتبعات الحظر الذي فرض على الجمهورية الاسلامية في مجال التبادل المالي.

وشدد مهدي هنردوست، خلال حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، على أن المحور الأساسي لنشاطه في باكستان هو المجال الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين والجارين. وأشار الى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصلت منذ بداية العام الهجري الشمسي الحالي 1395 (الذي ينتهي في آذار القادم)، 805 ملايين دولار، وبلغت قيمة الصادرات الايرانية لباكستان من هذا المبلغ 573 مليون دولار.

ونبه هنردوست الى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية العام الهجري الشمسي الحالي عتبة المليار و100 مليون دولار إذا استمرت وتيرة الاستيرادات والصادرات على النحو الحالي. ولفت الى أن أبرز البضائع التي تصدرها ايران لباكستان هي: البروبين والبوتان والقار والفواكه المجففة وسائر المشتقات الغازية والنفطية.

وشدد السفير الايراني على أن قيادتي البلدين دعتا الى ضرورة رفع التبادل التجاري الى 5 مليارات دولار سنوياً وان الجهود تبذل في الوقت الراهن لتحقيق ذلك، ومع استئناف التبادل المصرفي بين ايران وباكستان فان ذلك يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بينهما. كما أكد بأن البلدين يسعيان الى الاتفاق على خارطة طريق لإزالة العراقيل التي تسبب المشاكل البنكية، مؤكداً ان البلدين سيحسمان الموضوع قريباً.