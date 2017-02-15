وقّعت الجمهورية الاسلامية الايرانية ولوكسمبورغ، الاثنين بطهران، إتفاقية لدعم وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بهدف تقديم الضمانات القانونية للناشطين الاقتصاديين من الجانبين.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الايراني، وزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا، وعن الجانب اللوكسمبورغي وزير الخارجية جان اسلبورن.

وبعد التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة الاقتصاد الايرانية، قال طيب نيا: ان سياسة ايران العامة ترتكز على تطوير العلاقات مع البلدان الأوروبية وخاصة لوكسمبورغ، وان التوقيع على هذه الاتفاقية يثبت حسن نوايا البلدين ورغبتهما في تعزيز علاقاتهما الثنائية. وأضاف: مازلنا غير راضين عن سير تقدم العلاقات المصرفية بين البلدين، ومن شأن زيارة محافظ البنك المركزي الايراني بصحبة عدد من مدراء البنوك الى لوكسمبورغ أن تكون مؤثرة في هذا المجال.

وأكد وزير الاقتصاد الايراني رغبة طهران في التوقيع على اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي مع لوكسمبورغ، وقال: ان هذه الاتفاقية وإلى جانب إقرار التعاون المصرفي بين البلدين، من شأنها أن تكون مؤثرة في هذا المجال. مضيفاً: ان سوق المال الايرانية لديها الرغبة لإقرار التعاون مع المؤسسات المالية في لوكسمبورغ.

من جانبه، أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، رغبة بلاده في التعاون في النقل الجوي والاستثمار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.