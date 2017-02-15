قال رئيس البنك المركزي الايراني: ان البنوك الايرانية وعقب تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة تحررت من قيود الحظر في سياق علاقاتها مع البنوك الدولية وشهدت إنفتاحاً في إطار التعامل المالي على الصعيد الدولي.

جاءت تصريحات سيف خلال لقائه رئيس جمهورية مولدافيا ايغور دودن، في مقر البنك المركزي الايراني بطهران يوم الاثنين، داعياً الى توثيق العلاقات المصرفية بين ايران ومولدافيا.

وقدم سيف إقتراحاً بتأسيس أفرع للبنوك الايرانية في مولدافيا يديرها مسؤولون ايرانيون، وبالمقابل بإمكان البنوك المولدافية الاستفادة من الفرص المتاحة للحضور في ايران، بالإضافة الى تأسيس بنك مشترك بين البلدين.

الى ذلك، أكد رئيس جمهورية مولدافيا ان بلاده قادرة على إقامة علاقات مالية متبادلة بين البنوك الايرانية والبنوك الأوروبية. وأضاف: انه سيقوم بتشجيع البنوك المولدافية للحضور في الجمهورية الاسلامية وإقامة التعاون المصرفي مع نظيراتها في ايران، لافتاً الى ضرورة تحديد بنوك البلدين التي ترغب في هذا التعاون خلال المرحلة الأولى، وبالتالي إقامة علاقات مالية وتعاون ثنائي في مجال الأسهم.

على صعيد آخر، بحث محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف في باكو، يوم الاثنين، مع مسؤولين اقتصاديين وماليين آذربايجانيين سبل تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

وشارك بالمحادثات عن الجانب الايراني محافظ البنك المركزي ولي الله سيف وإثنان من مساعديه ورئيس بنك (ملي)، فيما شارك عن الجانب الآذربايجاني وزير الاقتصاد شاهين مصطفى أوف، ومحافظ البنك المركزي المان رستم أوف، ورئيس غرفة الإشراف على السوق المالية رفعت أصلانلي.

وفي ختام المحادثات، صرح سيف للصحفيين: انه وفي ظل عزم وإرادة رئيسي البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، فقد جرت محادثات مسبقة لتنمية العلاقات المصرفية مع محافظ البنك المركزي الآذربايجاني في طهران. وأضاف: ان هذه الزيارة جرت تلبية لدعوة من الجانب الآذربايجاني، حيث أجريت محادثات مستفيضة خلال الاجتماع.

وأوضح بأنه من المقرر أن يقوم وفد خبراء من جمهورية آذربايجان بزيارة الى طهران للتوصل لإتفاق نهائي، وأن نتمكن من إرساء علاقات مصرفية بما يتناسب مع الحاجات الاقتصادية للبلدين. وصرح بأن الجانب الآذربايجاني أبدى خلال المحادثات استعداده للتعاون الكامل مع الجانب الايراني لتأخذ العلاقات شكلها الحقيقي.